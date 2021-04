Eva Mendes, mujer de Ryan Gosling, abre debate en redes sociales sobre azotar a los hijos

Eva Mendes y Ryan Gosling llevan juntos 10 años y son los felices padres de dos hijas, Esmeralda y Amada. La actriz lleva unos años retirada de los rodajes y está muy centrada en su marca de moda y, principalmente, en cuidar de su familia.

Aunque la pareja de actores ha sido extremadamente reservada con su privacidad desde que comenzaron su romance tras conocerse en la película 'Cruce de caminos', Eva ha creado una gran comunidad de madres, como ella lo llama, en sus redes sociales donde le gusta interactuar.

Aunque algunas veces sea para cosas más desagradables como cuando respondió a los que insinuaban que Ryan no ayudaba con sus hijas y parecía criarlas sola. Pero en su mayoría sus seguidores y sus interacciones son productivas y respetuosas.

Ahora lo ha demostrado una vez más al suscitar un debate que ha generado dos corrientes muy opuestas, pero que ha mantenido un tono constructivo. Todo empezó hace unas horas cuando Mendes subía una foto con un espectacular vestido y un mensaje.

"A menudo me preguntan cuál es mi vestido favorito de alfombra roja. Este versace de ahí definitivamente. Pero no me preguntan a menudo cuál es mi cita sobre paternidad favorita, pero lo publicaré igualmente. Por favor desliza si te importa".

En la segunda imagen, aparece una cita que reza: "Spanking [dar azotes en el culo] hace para el desarrollo de tu hijo lo mismo que golpear a un cónyuge hace a un matrimonio".

Los comentarios no tardaron de llenarse de gente a favor y en contra y contando sus propias experiencias. Incluso Eva respondía a un mensaje que no estaba de acuerdo con ella, pero todo con mucha cordialidald.

"No sé, a mí me dieron en el culo y ahora soy una adulta respetuosa. Y créeme, yo merecía esos guantazos. Era una malcriada", comenta una seguidora.

"Gracias por tu comentario. Estoy feliz de estar de acuerdo en no estarlo. Quiero que esta página ofrezca eso de manera cariñosa. Todos educamos a nuestra manera y no tengo ni idea de lo que estoy haciendo la mayoría del tiempo. Esto no vino con instrucciones... así que cuando hay algo con lo que me identifico, simplemente lo paso para otros. Mucho amor", responde Eva.

