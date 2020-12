Una estrella de 'Doctor Strange' afirma arrepentirse de haber trabajado en la película

Uno de los héroes más recientes del universo Marvel en llegar a la gran pantalla fue Doctor Strange, quien cautivó a todo un público en el año 2016 llegando a obtener con su largometraje una recaudación de casi 700 millones de dólares.

A pesar del enorme éxito que tuvo la cinta dirigida por Scott Derrickson, recientemente se ha sabido que uno de los actores que participaron en el proyecto ha afirmado no sentirse muy contento con su decisión de haber aceptado el papel.

Scott Adkins, quien desempeñó el papel de Lucian en la película, tuvo una pequeña aparición en la que incluso llegó a mantener una pelea con el propio Doctor Strange. A pesar de ello, Adkins ha manifestado no sentirse muy contento con su participación en el filme, dado que cree que aquello limitó sus opciones de conseguir un papel mejor en el universo.

"Ese es un papel que lamento haber asumido. Ojalá me hubiera resistido y no hubiera aceptado el papel, porque ahora siento que he desperdiciado mi oportunidad de estar en el Universo Marvel", confesaba en una entrevista para The Illuminerdi.

El Doctor Strange de Benedict Cumberbatch volverá a aparecer pronto, ya que la segunda película del personaje, llamada 'Doctor Strange into the Multiverse of Madness' llegará a los cines el 25 de marzo de 2022. Además, se ha confirmado que el personaje tendrá una aparición en la tercera película de 'SpiderMan'.

Scott Adkins en 'Doctor Strange' | Marvel

