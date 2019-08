'SpiderMan: Lejos de Casa' no solo es el cierra de la Fase 3 de Marvel, si no que debido al divorcio entre Sony y Disney, también es el final de SpiderMan dentro del Universo Marvel. Aunque el Hombre Araña haya salido del MCU, aún nos quedan muchos buenos momentos que recordar en esta etapa del superhéroe, y muchos otros por descubrir.

Y es que todos sabemos el buen rollo que existió entre los dos actores protagonistas, Tom Holland y Jake Gyllenhaal, una relación de amistad que ha enamorado a todos los fans. Ahora, gracias a una entrevista de Gyllenhaal almedio Buzzfeed, hemos podido saber que esa estupenda relación se remonta al principio del rodaje y hasta impidió la grabación de una escena.

Y es que, como contaba el intérprete de Mysterio, les fue imposible rodar la escena en la que Quentin y Peter se presentan por primera vez, ya que Holland no podía parar de reír en cuanto Jake Gyllenhaal le daba la mano. Risa que instantáneamente se contagiaba:

"Recuerdo que Tom y yo no podíamos parar de reír en nuestro primer apretón de manos en la primera escena donde nuestros personajes se conocen. Cada vez que pronunciaba 'Hey, Soy Quentin, ¿cómo estás?', él comenzaba a reír y no podía parar. Hicimos como 40 tomas, era imposible. En la película, Jon Watts solo pudo usar un milisegundo de ese plano, porque no había nada que se pudiese usar".

