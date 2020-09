Encuentran muerta a la actriz Yuko Takeuchi de 'The Ring' a los 40 años

La premiada actriz japonesa Yuko Takeuchi, de 40 años, fue encontrada muerta en su casa de Tokio el pasado domingo por su marido, el también actor Taiki Nakabayashi. Según las investigaciones preliminares, la policía sospecha que la actriz, que tenía dos hijos, se suicidó.

Yuko ha aparecido en muchas películas y series de televisión durante su carrera. Se dio a conocer por su papel en la película de terror japonesa 'The Ring'. También interpretó el rol femenino de Sherlock Holmes en la serie de HBO 'Miss Sherlock' de 2018, que se emitió en varios países, incluidos los Estados Unidos.

La muerte de la actriz fue confirmada en el hospital. Varios medios y la policía apuntan a que podría tratarse de un suicidio aunque no se ha encontrado nota de despedida. En un comunicado, la agencia de talentos, Stardust Promotion, responsable de la vida profesional del artista, dijo: "Ha ocurrido de repente y estamos todos impactados y entristecidos por las noticias".

Takeuchi ganó el Premio de la Academia Japonesa de Cine por su destacada actuación como actriz protagonista en papeles como 'Yomigaeri', 'Be with you' y 'Dog in a sidecar' durante tres años consecutivos, de 2004 a 2007.

Japón tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo, ha sido la causa de la muerte de varios talentos japoneses recientemente, incluyendo la actriz Sei Ashina a principios de este mes, el actor Haruma Miura en julio y la estrella de la lucha libre Hana Kimura en mayo. La causa oficial de Takuchi aún no se ha confirmado.

