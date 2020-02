Eddie Murphy no presentará la ceremonia de los Oscar 2012

El actor Eddie Murphy no conducirá la ceremonia de entrega de los premios de la Academia de Hollywood, tal y como estaba pactado. Así lo han confirmado varios medios estadounidenses, entre ellos 'The New York Times' y la CNN.



El 6 de septiembre pasado, la Academia anunciaba que sería Murphy el encargado de conducir la 84 edición de la ceremonia de los Oscar, mientras que Ratner comentaba que el actor "es un genio de la comedia, uno de los mejores y más influyentes artistas sobre un escenario". Fue el mismo Retner quien, desde hace varios meses mantenía reuniones con Murphy para que sucediera a Anne Hathaway y James Franco en la conducción de la ceremonia.



La decisión de Murphy coincide así con la renuncia del productor Brett Ratner, quien dio un paso al lado tras ser criticado por hacer comentarios homófobos. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood aceptó su dimisión como coproductor de la próxima edición de los Óscar tras sembrar la polémica al realizar unos comentarios homófobos durante la promoción de su última película.

Las respuestas que prendieron la mecha

Ratner, director de cintas como 'Rush Hour' (1998), 'Red Dragon' (2002) y 'X-Men: The Last Stand' (2006), acudió el pasado viernes en Los Ángeles (California) a una sesión de preguntas y respuestas con el público que asistió a ver su cinta 'Tower Heist' y, en esa charla, una de sus respuestas prendió la mecha.



El moderador del evento le preguntó acerca de la preparación que está llevando a cabo para la 84 edición de los Óscar, a lo que Ratner, según varios medios locales, contestó categóricamente: "Los ensayos son para maricas". Días después, en el programa de radio de Howard Stern, habló sobre masturbaciones, vello púbico, el tamaño de sus testículos e incluso sobre un encuentro sexual con Lindsay Lohan, según recoge el diario 'Los Angeles Times'.