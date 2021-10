La enemistad entre Dwayne Johnson y Vin Diesel es algo que viene de lejos y parecía que a estas alturas era muy difícil que su relación cambiase. De hecho, a lo largo de este año ambos se han lanzado algún que otro dardo y los fans de 'Fast and Furious' veían cada vez más lejana su reconciliación.

Hagamos una recapitulación rápida sobre estos dos titanes de la franquicia 'Fast and Furious' y el porqué de su enfrentamiento. Desde que entrase Dwayne a la saga en 'Fast and Furious 5' ya hubo pequeños rifirrafes en redes sociales, pero todo estalló con la octava entrega. A partir de ahí las diferencias creativas entre ambos eran insalvables y La Roca desapareció de la saga principal, optando por seguir con un spin-off de su personaje, Hobbs, algo que no sentó nada bien al protagonista de la franquicia, Diesel.

A pesar de que pudiera parecer que no había una salvación para la relación entre Dwayne y Diesel, parece ser que ambos se lo toman con filosofía. El propio Dwayne ha revelado que los dos han tenido una conversación para aclarar su relación: "Quiero olvidar el drama. Creo que es lo mejor que se puede hacer. Para todo el mundo", empieza explicando en Vanity Fair.

Después revela la reunión secreta que han tenido: "No diría que fue una reunión pacífica. Yo diría que fue una reunión de clarividencia. Ambos tuvimos una charla muy agradable en mi tráiler. Y después de hablar quedó claro como el cristal que éramos muy diferentes. Y acordamos en dejarlo ahí", reconoce.

¿Volverá Hobbs a 'Fast and Furious'?

Por el momento Dwayne Johnson no se ha pronunciado al respecto, pero todo indica a que tanto él como Vin Diesel están poniendo de su parte para allanar el terreno para un posible regreso de Hobbs a 'Fast and Furious' por el bien de la "familia".

Además de esta reunión que han tenido en la que han quedado las cosas "claras como el cristal", según afirmaba Johnson, también hay algunas pistas que podrían revelar su posible vuelta. A pesar del mal rollo, el propio Diesel apoyó el lanzamiento del spin-off de 'Fast and Furious' del personaje de La Roca. A esto hay que añadir la imagen que subió Vin Diesel en la que aparece junto a Dwayne y escribe: "demasiado emocionado por lo que viene".

A pesar de es estos acercamientos, por el momento los fans siguen esperando a una respuesta oficial por parte de Vin o Dwayne en el que confirmen su vuelta a 'Fast and Furious'.

