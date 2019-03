Dwayne Johnson, muy criticado en las redes sociales por unas polémicas fotografías

La Roca Johnson ha desatado la rabia de sus fans en Instagram. Si hace poco era felicitado por sus seguidores por regalarle un coche a su doble de acción, el actor de 'El Rascacielos' está dando de que hablar por unas polémicas fotografías de animales en cautiverio.

Todo comenzó un tranquilo domingo en el que Johnson y su familia decidieron a ir al Acuario de Georgia. Para inmortalizar los divertidos momentos que vivieron ese día, el intérprete publicó varias fotografías de los animales, en las que se le puede ver como cualquier padre de familia, pasando un rato agradable con su mujer y su hija.

Johnson escribió un texto en el que explicaba lo bien que lo estaban pasando. "Qué gran momento con nuestra familia y amigos en el famoso Acuario de Georgia. ¡Nos lo pasamos de maravilla!".

Lo que pare el actor fue un gran día con los suyos, no fue muy bien aceptado entre sus seguidores que rápidamente comentaron las fotografías criticándolo por hacerse fotos con animales en cautividad. "Ellos no tienen que estar en un acuario. Con estas fotografías estás apoyando que otras familias vengan a verlos. Estas criaturas tienen que estar en el medio al que pertenecen, la naturaleza". "No, no, no. Son hermosos animales que poseen una inteligencia asombrosa. Por eso precisamente esta práctica tan cruel de encerrarlos nunca debería realizarse".

A pesar de los duros comentarios, el intérprete no ha hecho ninguna declaración. Incluso ha subido otra publicación en la que le gasta una broma a su amigo y actor Kevin Hart. "Conociendo a mi dama, Katie. Ella me ama, me llama sexy. Es mucho más grande que Kevin Hart".