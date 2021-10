"Ni drogas ni películas de superhéroes": El consejo que le dieron a Timothée Chalamet al comienzo de su carrera

Sin lugar a dudas el ascenso al estrellato de Timothée Chalamet ha sido algo meteórico. Desde su aparición en 'Call me by your name' en 2017 enamoró a Hollywood y a partir de ese momento no hay película que no quiera contar con él. Mención especial merece también su papel en 'Interestellar' en el que ya apuntaba maneras.

Actualmente el actor se encuentra rodando la nueva película basada en el universo de 'Charlie y la fábrica de chocolate' que se centrará en la juventud de Willy Wonka. Chalamet interpretará al joven Wonka para darle una vuelta de tuerca a lo que ya vimos en la versión de Johnny Depp en 2005.

Por supuesto para llegar al estatus que tiene ahora mismo Timothée ha tenido que trabajar muy duro, pero por supuesto su talento se ha impuesto. Además de todo esto, parece ser que recibió un gran consejo de una estrella para que su carrera vaya todo lo bien que esta yendo. Eso sí, Timothée no ha revelado quien le dio este consejo.

Según explica Chalamet en Time Magazine así fue cómo sucedió: "Uno de mis héroes, no puedo decir quien o me pateará el culo, me cogió la primera noche que nos conocimos y me dio un consejo. No tomes drogas duras y no hagas películas de superhéroes".

"Me sentía fuera de mi liga": La presión de Timothée Chalamet por ser Willy Wonka

Protagonizar la película de Wonka es una gran responsabilidad y no solo por las comparaciones inevitables con Johnny Depp, sino por la importancia del proyecto en el que se ha visto involucrado Timothée Chalamet.

El actor liderará este proyecto y parece que ha empezado a sentir la presión y más aún cuando le ha tocado rodar las sesiones musicales en el mítico estudio Abbey Road: "Me sentía fuera de mi liga", empieza contando en Time Magazine

Y termina explicando: "¡Como si estuviera profanando la historia! No está minando las emociones más oscuras de mi vida. Es una celebración por estar lejos del centro y de estar bien con las partes más extrañas de tu ser que no encajan del todo".

