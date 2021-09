El doble policía de Dwayne Johnson habla tras hacerse viral: "Me han llamado el hijo de La Roca y Vin Diesel"

Hasta hace unos días Eric Fields era un auténtico desconocido para el mundo pero ahora su imagen ha dado la vuelta al mundo, ¿el motivo? Su enorme parecido con Dwayne Johnson.

Fields es un policía del condado de Morgan de Alabama quien se hizo viral tras aparecer en una imagen de Facebook de la cuenta oficial de la oficina del Sheriff del Condado de Morgan donde era innegable que es clavado a La Roca.

Tal ha sido la repercusión que ha tenido que hasta el mismo Dwayne Johnson ha reaccionado a su parecido físico como puedes ver aquí. Tanto es así, que han entrevistado al agente donde asegura que es "una broma corriente" durante años. "Me han llamado el hijo de La Roca y Vin Diesel", comenta.

"Estoy de acuerdo. Es gracioso. Es halagador. Podría ser gente peor, supongo", puntualiza a Alabama.com. "No quiero decepcionar a nadie", explica al medio. "Me parezco un día y en un ángulo diferente, no lo sé. Es halagador, pero también es un poco estresante en la medida de lo que otros esperan".

"Solo planeo ser yo… Realmente no podría ser nadie más que yo. Me alegro de poder ser parte de la felicidad y la risa de alguien", dice sobre la presión de parecerse tanto a la estrella de Hollywood.

Aunque ésto también ha tenido alguna que otra alegría. Y es que según comenta Eric al medio un compañero suyo comentó a un fan de La Roca que tenía un compañero que era clavado al actor y el joven quiso conocer a Fields. "La bendición fue realmente para mí porque tenía un espíritu que era una gran persona para conocer", dice sobre el encuentro. "Él es la verdadera celebridad. Todos lo conocían y lo amaban. Fue una bendición para mí. Intento bendecir a alguien más y salgo con la bendición de conocerlo. Ojalá La Roca real pudiera conocer a este niño. Es el héroe de la ciudad natal".

"Realmente nos encanta involucrarnos con la comunidad, ser vecinos, no solo hacer cumplir la ley", explica sobre como siente realmente su trabajo.

Un policía muy preparado

Erric Fields tiene 37 años en la actualidad y lleva 17 trabajando en la Oficina del Sheriff del condado de Morgan. Ha llegado a trabajar en la cárcel, en investigaciones, en la unidad de víctimas especiales y con niños en peligro antes de tomar posesión como alguacil adjunto de los Estados Unidos.

Fue ascendido a cabo y luego pasó de sargento a teniente de patrulla para la que maneja el entrenamiento táctico y se desempeña como instructor de armas de fuego.

