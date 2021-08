Dwayne Johnson alucina al descubrir a su doble policía y le hace esta proposición

Dwayne Johnson se ha convertido en noticia estos días pero no precisamente por el estreno de algunas de sus películas o porque esté envuelto en un nuevo trabajo. El motivo de haber acaparado todos los titulares se debe a que las redes han enloquecido al descubrir a su doble.

Se trata de un policía del condado de Morgan de Alabama llamado Eric Fields. El agente se hizo viral tras aparecer en una fotografía en Facebook de la cuenta oficial de la oficina del Sheriff del Condado de Morgan. Una imagen donde te costaría diferenciar entre él y la mismísima Roca. Y es que hasta el gesto de la cara es igual.

Pues bien, tras aparecer su rostro en medios de todo el mundo la noticia ha llegado a manos de Dwayne Johnson quien no ha podido evitar decir algo al respecto.

Así, a través de su cuenta en Twitter La Roca escribe: Oh, mierda! Guau. El chico de la izquierda es mucho más genial. Mantente a salvo hermano y gracias por tu servicio. Un día beberemos Teremana y necesito escuchar todas tus "historias de rock" porque SÉ que las tienes", le dice el actor invitándolo a disfrutar de su marca de tequila.

El doble de Dwayne Johnson habla de su parecido con el actor

Tras hacerse viral el medio 'Advance Local' se puso en contacto con el teniente para hacerle unas preguntas sobre lo que había sucedido donde asegura que es "una broma corriente" durante años. "Me han llamado el hijo de La Roca y Vin Diesel", comenta.

"Estoy de acuerdo. Es gracioso. Es halagador. Podría ser gente peor, supongo", puntualiza. "No quiero decepcionar a nadie", explica al medio. "Me parezco un día y en un ángulo diferente, no lo sé. Es halagador, pero también es un poco estresante en la medida de lo que otros esperan".

"Solo planeo ser yo… Realmente no podría ser nadie más que yo. Me alegro de poder ser parte de la felicidad y la risa de alguien", concluye.

