Los hermanos Russo pusieron el broche a más de 20 películas en 'Vengadores: Endgame', y no fue tarea fácil conducir a todos los personajes hasta ese punto final. Por ello parece claro que ciertas tramas y detalles tuvieron que quedar fuera en esa labor titánica.

En el libro 'Avengers: Endgame - The Art of the Movie' que se acaba de publicar y que puedes encontrar ya en Amazon el artista conceptual de Marvel Jackson Sze ha mostrado algunos diseños de Rocket para la película que puedes ver en ComicBook. Sze admite que luego se descartó, pero en el diseño podemos ver que el mapache lleva una pulsera hecha con las ramitas que Groot dejó atrás en la batalla de 'Infinity War'.

"Hice algo muy sutil y es que puse en el brazo de Rocket un pequeño brazalete de Groot sólo para recordarle, aunque nunca le fuera a olvidar. Sé que Groot se convirtió en cenizas en 'Infinity War', pero imaginé que podía haber dejado atrás algunas ramitas".

Aunque como sabrás, en 'Vengadores: Endgame' Groot volvió como el resto de los que se fueron por el chasquido de Thanos, pero Rocket estuvo 5 años sin su compañero de batallas.

