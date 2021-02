Demi Moore se sincera sobre cómo fue el desfile que ha provocado la polémica sobre su cara

Demi Moore fue una de las grandes protagonistas de Paris Fashion Week tras hacer su debut como modelo de pasarela para Fendi. Así, la actriz fue la encargada de abrir el desfile ataviada con un look total black formado por un conjunto chaqueta pantalón donde destacaba su pronunciado escote en V con los hombros al aire, unos largos pendientes que le llegaban hasta el pecho y su larga melena recogida hacia atrás.

Pero si hubo un aspecto que acaparó todas las miradas fue su rostro. Y es que cuando Demi apareció sobre la pasarela muy pocos fueron quienes la reconocieron. Desde entonces la actriz ha estado en el foco de la actualidad aunque no ha comentado todavía nada al respecto de su comentada nueva imagen.

Pero, Demi sí ha hablados sobre cómo fue su experiencia como modelo en una entrevista que ha concedido a Naomi Campbell para su programa de YouTube, 'No Filter with Naomi'. De esta forma Moore confiesa que este momento ha sido un sueño cumplido: "No me di cuenta hasta después de que era realmente una fantasía adolescente cumplida".

"Necesité un tiempo para pensar, 'Dios mío, acabo de hacer una pasarela con algunas de las modelos más importantes de la historia'", explica la actriz quien desfiló junto a modelos de la talla de Kate Moss o la misma Naomi Campbell quien fue la encargada de cerrar el show.

"Me sentí literalmente como una niña pequeña", afirma Demi sobre lo mágico que ha sido para ella hacer esta colaboración.

Sobre el evento Naomi puntualiza que, aunque fue diferente debido a las restricciones con motivo de la pandemia del coronavirus, sintió como si tuviera al público a su lado: "A pesar de que no había público, sentí como para mí si había espectadores, no noté la diferencia", dijo la supermodelo británica, de 50 años. "Creo que también debido a la forma en que se construyó el set, cada uno con sus propias cajas individuales, no habrías visto al público de todos modos".

Palabras a las que Demi Moore respondía diciendo: "Me pareció algo muy especial porque no sentí que todo estaba centrado en enseñar unas prendas de ropa, sino en contar una historia completa. Me resultó mágico y conmovedor. Algo memorable".

Seguro que te interesa:

Así ha cambiado el rostro de Demi Moore a través de los años tras su imagen irreconocible