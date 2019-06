La importante decisión de Chris Hemsworth en su carrera para lograr su mayor sueño

La carrera profesional de Chris Hemsworth ha sido muy vertiginosa en los últimos años gracias a su papel de Thor en Marvel. Y es que desde el año 2011 el australiano no ha parado con todas las películas en las que ha aparecido dando vida al Dios del Trueno.

Además, Hemsworth ha estado involucrado en muchos otros proyectos y el próximo 14 de junio se estrena su última película 'Men in Black: International' junto a Tessa Thompson.

Pero, una vez que estrene este film y tras haber estrenado 'Vengadores: Endgame' Chris ha tomado una decisión muy importante, alejarse una temporada de Hollywood para centrar en su familia y poder pasar mucho más tiempo junto a sus hijos y su mujer, Elsa Pataky.

Y es que para el actor lo más importante son los momentos que pasa con los suyos, por ello ha anunciado al Daily Telegraph de Australia, según ABC Montana que se retira este año.

"Este año no grabaré nada", explica. Una decisión que ha tomado sobre todo por sus hijos: "Están en una edad muy importante. Todavía son pequeños y son conscientes que me voy más que antes. Este año es probable que filme nada. Tengo una gira de prensa y algunos compromisos pero la mayoría del tiempo lo pasaré en casa. Si retrocedemos 10 años en el tiempo y me preguntaste cuál sería el escenario de mis sueños, sería este. Ahora puedo sentarme, disfrutarlo y apreciarlo, y dejar de perseguir [películas]".

Seguro que te interesa:

La razón por la que impidieron que Chris Evans y Chris Hemsworth estuvieran juntos en la promoción de 'Vengadores: Endgame'