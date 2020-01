Unas imágenes filtradas del rodaje de 'The Falcon and the Winter Soldier', la nueva serie de Disney+, están levantando ampollas entre los fans del Universo Marvel.

Hace unos meses se anunció que Wyatt Russell, hijo de Goldie Hawn y Kurt Russell, formaría parte de 'The Falcon and the Winter Soldier', la serie a modo de spin off que se está rodando actualmente para Disney+.

Lo que ningún fan esperaba es que el actor terminara sujetando el escudo de Capitán América, después de, como todos vimos en 'Vengadores: Endgame', el superhéroe interpretado por Chris Evans decidiera que su 'heredero' fuera Falcon, el rol de Anthony Mackie en el MCU.

Ahora, unas imágenes publicadas por Page Six que puedes ver aquí y que han sido tomadas en el rodaje de la serie muestran a Wyatt Russell como US Agent y vistiendo el traje de Capitán América y portando su escudo. Las críticas de los fans no se han hecho esperar pero quizá deberían ser un poco pacientes. Lo más probable es que veamos finalmente a Falcon portando el escudo que le legó el auténtico Capitán América, interpretado por Chris Evans.

