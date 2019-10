SE ESTRENA EL PRÓXIMO 22 DE NOVIEMBRE

Con motivo del próximo estreno de 'Frozen 2', David Bisbal interpretará el tema 'Mucho más allá', que estará en los créditos finales de la película para España y Latinoamérica. El tema es la versión en español de la canción original 'Into The Unknown', interpretada por la banda Panic! At the Disco en Estados Unidos, y que la reina Elsa interpreta dentro de la película y que puedes escuchar en el vídeo.