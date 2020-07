Dave Franco se sincera sobre su rivalidad con su hermano, James Franco, y cómo es su relación ahora

El actor Dave Franco ha presentado su debut a los mandos de la dirección con la película 'The Rental', y en una entrevista concedida a IndieWire ha hablado sobre su relación con su famoso hermano, James Franco, pues una de las tramas de su film pone a sus protagonistas en una situación de rivalidad que ha suscitado ciertas similitudes.

En la entrevista, Dave aclaraba esto diciendo: "La película no tiene nada que ver conmigo y con mi hermano (James Franco)".

"Uno de mis amigos vio la película recientemente y me señaló algo de lo que no me había dado cuenta realmente, que está en la primera escena. Hay un momento cuando el hermano pequeño (White) está básicamente intentando conseguir la aprobación de su hermano mayor (Stevens), pero al mismo tiempo no la quiere realmente. No sabe cómo sacar ciertos temas a su hermano sin sentirse inseguro y eso es como una reflexión de nuestra relación", continuaba explicando.

"Puede que hace 10 años, cuando me veía como a un hermano bebé, al contrario que ahora que finalmente me ve como como una persona que de verdad es su igual", cerraba diciendo el artista, que parece querer decir que su relación con su hermano es sana y ha mejorado con los años.

