Dave Bautista arremete contra Dwayne Johnson y esto es lo que piensa de su carrera como actor

El mundo de la lucha libre profesional está muy ligado con el del cine y algunos de los rostros más importantes de la WWE como es el caso de Dwayne Johnson o John Cena se han convertido en unas auténticas celebridades en Hollywood.

Otro actor que salió de la lucha profesional fue Dave Bautista, conocido por su papel de Drax en 'Guardianes de la Galaxia', pero parece ser que el intérprete de Marvel no cree que su carrera sea similar a la Johnson o Cena por el simple hecho de haber salido del mismo sitio.

Tal es así que Bautista considera que La Roca, uno de los actores más famosos y prestigiosos del momento, no es un buen actor. "Hay algo en él que es realmente especial. Nunca le quitaría eso. ¿Lo consideraría un gran actor? Joder, no", dice de forma contundente al medio Tampa Bay.

"The Rock y John Cena son luchadores que se convirtieron en estrellas de cine. Yo soy otra cosa. Yo era un luchador. Ahora soy actor", explica la diferencia entre ellos y él.

"Quiero buenos papeles. No me importan 'Fast and Furious' o 'Bumblebee'. Ese no es el tipo de estrellato que quiero", dice a la hora de explicar el camino que quiere seguir en el cine.

"Quiero estar en Dune, quiero trabajar con Denis Villeneuve. Quiero trabajar con Sam Mendes y Jodie Foster, quiero trabajar con los ganadores de los premios de la Academia. Estoy orgulloso de ser un actor de personajes. Quiero ese respeto y credibilidad y educación", termina diciendo.

Dave Bautista, Drax en 'Guardianes de la Galaxia' | Marvel

