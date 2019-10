El actor británico Daniel Craig, de 51 años, ha interpretado por última vez a James Bond en 'Bond 25', 'No time to die', la próxima aventura del espía más famoso del cine. Ha llegado por tanto la hora de despedirse del personaje, y la fiesta de fin de rodaje ha tenido lugar en Matera, en el sur de Italia.

Así, según recoge The Daily Mirror, durante la velada Craig se animó a decir unas palabras: "Sólo quiero decir, y estoy bastante borracho, por lo que será breve, que esta ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Todos habéis hecho un trabajo asombroso. No podría estar más orgulloso de trabajar con cada uno de vosotros".

En la fiesta también estaba presente Barbara Broccoli, directora de la nueva película, para quien también tuvo las mejores palabras.

