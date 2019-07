Daisy Ridley era una actriz desconocida, antes de ser seleccionada como la protagonista de la última trilogía, solo había participado esporádicamente en alguna serie de televisión británica. Ahora es reconocida como una gran estrella. Y no ha sido una fama regalada, Disney le presento una oportunidad única y Ridley convirtió a Rey en un personaje a recordar en el universo 'Star Wars'.

Tras ser la protagonista en una de las sagas más importantes del cine, Daisy ha confesado en una entrevista en Buzzfeed su futuro en el universo Star Wars: "Puedo asegurar que no estaré en la siguiente trilogía. Tanto si es la trilogía de Rian Johnson como la de los responsables de 'Juego de Tronos', ellos siempre han dicho que serán historias separadas, así que no. No estaré".

Así que a primera vista, podemos confirmar que la historia de Rey llegará a su fin el 20 de diciembre. También cabe la posibilidad que estas declaraciones sean parte de su contrato, que no la permiten hablar sobre su futuro en la saga, pero es una posibilidad demasiado improbable.

Puede que la historia de Rey se acabe, pero una nueva trilogía está por llegar de la mano de Rian Johnson. Además, aún tendremos más jedai, porque Benioff y Weiss, directores y guionistas de 'Juego de Tronos', preparan otra saga de películas diferentes centrada en los Caballeros de la Antigua República, muchos años antes de la existencia de los Skywalker.

