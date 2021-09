"Cometí un gran error": Rachael Leigh Cook se arrepiente de rechazar su papel en 'X-Men'

A principios de los 2000 llegaba a los cines una primera entrega de lo que a la postre sería la locura de las películas de superhéroes. 'X-Men' aterrizaba en la gran pantalla dando comienzo a algo mucho más grande de lo que imaginan. Pero, como es habitual en este tipo de proyectos, muchos son los actores que se quedaron en el camino para aparecer en la película, aunque otros tal vez simplemente se equivocaron.

Rachael Leigh Cook, quien fuera la estrella de popular película 'Alguien como tú', cometió un terrible error cuando se le presentó el proyecto de 'X-Men'. Según cuenta ella misma en NY Times se le ofreció el papel de Rogue para aquella primera película y terminó por rechazar la propuesta, dejando así a Anna Paquin como ese personaje.

En vez de ser Rogue en esta superproducción la actriz decidió continuar con su carrera en el mundo de la interpretación con roles más secundarios, alejándose de la gran pantalla. Eso sí, ella misma cuenta que se arrepiente de haber rechazado este papel: "En cuanto vi los pósters de la película, sabía que había cometido un grave error".

Rachael Leigh Cook recuerda a Paul Walker

Con motivo del estreno de 'Alguien como él' ('He's All That') los protagonistas de aquella versión original de finales de los 90' se han reunido para traernos esta nueva versión con algunos cambios. Pero, por desgracia no han podido ser todos ya que Paul Walker era uno de los actores de 'Alguien como tú.

Muchos son los compañeros que rinden homenajes a Paul Walker desde la familia de 'Fast and Furious', pero no solo se queda ahí la relevancia de Walker en el mundo del cine. Y desde el reparto de 'Alguien como él' tampoco se olvidan de él. Rachael Leigh Cook quien fuera la protagonista le recuerda con estas palabras: "Recuerdo lo duro que fue para mí cuando me enteré de la muerte de Paul, porque siempre piensas que va a haber".

Y termina explicando: "Esto es lo más cursi que he dicho, pero siempre piensas que va a haber tiempo para recordar con tu gente, la forma en que lo estoy haciendo contigo ahora o la forma en la que puedo estar con Matt".

