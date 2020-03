Clint Eastwood, en una entrevista con Esquire, se ha quejado de la sociedad actual de Estados Unidos, que tacha a Donald Trump de racista. "Estamos en una generación amariconada. Todos caminan sobre cáscaras de huevos. Vemos a gente acusando a otros de ser racistas y toda clase de cosas. Cuando yo crecí, a eso no se le llamaba racista", afirmaba el actor a la revista.

Según él, Donald Trump no se aleja de los intereses comunes de los americanos, solo que estos no quieren compartir públicamente su opinión. "[Trump] no va desencaminado, porque en el fondo todo el mundo está cansado de lo políticamente correcto y del peloteo", añadía criticando la hipocresía de la generación que él denomina "marica".

Además el actor, a pesar de que de momento no apoya a nadie formalmente, afirmó que no va a votar a Hillary Clinton si sigue el legado Barack Obama."Yo votaría por Trump... Porque ella ha declarado que va a seguir los pasos de Obama. Ha habido demasiados asuntos raros en ambos lados del pasillo. Ella ha hecho mucho dinero siendo política", decía el actor.

Según Clint Eastwood, que Donald Trump criticara la familia del juez Gonzalo Curiel, por tener padres mexicanos, fue un error que podría haber cometido cualquiera: "Sí, lo que dijo es estúpido. Quiero decir, basar tu opinión sobre el hecho de que el hombre tenga padres mexicanos. Él ha dicho muchas cosas tontas. Pero todos ellos. Ambos lados".

El actor parece así declinarse por un bando más que por otro, a pesar de que todavía diga que no tiene claro a quién votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo 8 de noviembre de 2016.