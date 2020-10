"Si el cine no me hubiera atrapado": Henry Cavill confiesa cuál era el rumbo que iba a tomar su vida antes de ser actor

Henry Cavill no deja de sorprendernos. El actor que le dio vida a Superman, tiene 37 años y es de nacionalidad británica. No solo ha interpretado al superhéroe más famoso de todos los tiempos, sino que ya lleva un largo recorrido en su carrera como actor, incluso, ahora podría convertirse en el nuevo James Bond.

El actor es muy cercano en sus redes sociales y se muestra transparente con sus seguidores. En sus publicaciones muestra sus duros y disciplinados entrenamientos y sus hobbies más mundanos. Pero en su última entrada en Instagram, Cavill se ha puesto la camiseta del cuerpo militar británico y ha celebrado el 356 cumpleaños de los Royal Marine Corps. "¡Feliz cumpleaños al Royal Marines Corps! Algunos de vosotros ya sabéis que uno de mis hermanos es un Royal Marine. Por lo tanto, he tenido una especie de relación con ellos durante mucho tiempo", escribía en el pie de foto.

"También es lo que probablemente estaría haciendo si la industria del cine no me hubiera atrapado primero. Ambas cosas me llevaron a convertirme en Embajador de la organización benéfica Royal Marines hace bastantes años. Un puesto del que estoy enormemente orgulloso", confesaba Cavill.

Una vez más, el actor ha sorprendido a sus fans, de los que obtuvo todo su apoyo, ya que la profesión de militar se parece bastante a la que hace en su papel como superhéroe. Pero ahora la pregunta que todos se hacen es ¿volverá a ponerse la capa de Superman?

