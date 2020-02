'Cincuenta sombras más oscuras': Dakota Johnson está harta de que sexualicen todo lo que dice

Dakota Johnson, que protagoniza junto a Jamie Dornan 'Cincuenta sombras más oscuras', en plena promoción de la película, ha explotado y ha confesado que está cansada de que todas las entrevistas giren siempre en torno a lo mismo: al contexto sexual característico de la saga 'Cincuenta sombras de Grey'.

En una entrevista en el programa 'Late Night with Seth Meyers', la actriz ha explicado cómo se siente cada vez que sexualizan todas sus respuestas. “El otro día, un periodista me preguntó cuál era mi juguete sexual favorito, lo cual me pareció una falta de educación”. Sin embargo, la actriz decidió seguir la entrevista y contestó: “Ninguno. Siguiente pregunta”. Pero, para su sorpresa e indignación, el titular de la entrevista acabó siendo: “Dakota Johnson no tiene un solo juguete sexual favorito”.

“No puedo ganar”, confiesa Dakota. “O bien digo que odio los juguetes -y, si fuera así, ¿qué demonios hago rodando estas películas?-, o bien me gustan todos y soy una ninfómana”, afirma. “Hace poco, estaba tomándome un café y se me acercó un chaval. Tendría unos 14 o 15 años, y quería hacerse una foto conmigo, a lo que yo accedí”. Pero, de repente, el chico le dijo a Johnson: “No sé quién eres, pero a mi madre le ha dado un ataque al verte”. “Aquella señora estaba observándonos, pero no se atrevía a mirarme a los ojos: había mandado a su hijo a la boca del lobo…”, se quejaba la actriz.

Dakota Johnson está cansada de que le hayan encasillado en el papel de Anastasia Steele. Y de que la gente no entienda que se trata solo de una película. “Es imposible evitar que saquen mis declaraciones de contexto”, explicaba la intérprete.

'Cincuenta sombras más oscuras', dirigida por James Foley, llegará a los cines el próximo 10 de febrero.