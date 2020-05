En el resto del mundo es una estrella internacional, pero en casa Chris Hemsworth es un dedicado padre a sus hijos India, Sasha y Tristan. El actor, casado con la española Elsa Pataky, se ha sincerado sobre su vida familiar y el fuerte contraste con su vida laboral.

En un reportaje con GQ Australia, ha confesado que sus hijos no están muy impresionados con que sea el poderoso Thor.

"Me da un subidón cuando de verdad disfrutan mis películas. Pero siempre hay una cantidad equivalente de ojos en blanco, en sus ojos no podría ser menos guay. Es la manera que tiene la naturaleza de decirme la verdad. Te puedes creer esta falsa sensación de ser muy importante en un set de rodaje, te sientes tan especial, así que está bien recordarse que no es el caso. Y mis hijos desde luego me dan eso en casa".

Chris reconoce que en cuanto a compaginar la vida de estrella de Hollywood con estar presente para su familia, está "constantemente intentando encontrar el equilibrio".

"Definitivamente he sentido la necesidad de parar un poco. No tener la agenda llena delante me ha hecho recalcular mis valores y lo que es importante. Cada trabajo que acepto, cada vez que me voy en estos viajes largos, se hace más difícil", reconoce.

"Al principio piensas que los niños no se darán cuenta y luego te das cuenta de que sí. Por supuesto quiero continuar haciendo películas de las que estoy orgulloso, pero eso puede esperar. Lo más importante ahora es que mis hijos están en una edad que no me quiero perder", asegura.

