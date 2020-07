Aunque ahora Chris Evans es un actor reconocido por convertirse en uno de los héroes más aclamados de Marvel, no siempre fue así. El actor, confesó en una entrevista para Backstage cuál fue el peor casting que recuerda, y aunque desvela que hay demasiados para enumerarlos, resaltó uno en especial: el de la película 'Cuerpos de seguridad', dirigida por Jody Hill.

"Entré en la habitación y me encontré con Seth Rogen, el director y el productor de la película. Por alguna razón, empecé a escuchar voces en mi cerebro que me gritaban: 'No, no, no'. Comencé la audición y, cuando llevaba como tres líneas del guion, noté oleadas de sudor y la cara se me puso roja. Así que dije: 'Lo siento, tíos. Lo siento. Tengo que parar'. Y lo peor de todo fue que a ellos les estaba gustando. 'Lo estabas haciendo genial', me dijeron. Me salí al pasillo, volví a entrar y volvió a ocurrir. Mi cara se puso roja y empecé a sudar, así que tuve que parar de nuevo", explica.

Chris le pidió una segunda oportunidad a su agente al salir de la audición. "Ha sido una maldita pesadilla. Me den el papel o no, no puedo dejarles ese sabor de boca. Tengo que volver mañana y volver a hacerlo".

"Me dejaron volver un par de días más tarde", agregó Chris Evans. "¿Y sabes qué? ¡Sucedió de nuevo! Una ola de calor y sudor en mi cara y tuve que parar de nuevo. Y solo dije' Chicos, lo siento mucho, me voy a ir'. No conseguí el papel".

Aún así dos años después, consiguió el personaje que le daría la fama mundial en 'Capitán América: El primer vengador', y el que le permitiría no tener que realizar más audiciones, al menos con el rol de actor, porque como ha comentado en otras ocasiones le gustaría empezar su carrera como director.

