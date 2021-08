Charlize Theron cumple uno de sus sueños de adolescencia por su 46 cumpleaños

Charlize Theron es una de las grandes actrices del momento, viviendo casi lo que es una segunda juventud. Desde que comenzase la década, Charlize ha estado en sagas como 'Fast and Furious', en la cual lleva desde la octava entrega siendo Cipher o en películas como 'Mad Max: Fury Road', siendo Imperator Furiosa.

Y parece que Charlize no tiene intención de parar ahora este ritmo, de hecho con 'F9' estrenada, la actriz sigue con nuevos proyectos. Esta vez de la mano de HBO Max nos traerán 'The Final Girl Support Group', una serie basada en la novela de terror de Grady Hendrix. Además la actriz está en negociaciones para poder emprender su primera aventura en solitario en la franquicia de 'Fast and Furious' haciendo un largometraje de Cipher.

A pesar de toda esta cantidad de trabajo que tiene actualmente y los planes de futuro para su carrera en el mundo de la interpretación, Charlize sabe como relajarse. Este fin de semana, celebrando su 46 cumpleaños, la actriz ha querido montar una fiesta espectacular en un barco.

Charlize Theron celebra su cumpleaños en un barco con una fiesta ochentera

Este mismo fin de semana Charlize Theron cumplía 46 primaveras, siendo una de las actrices de moda del momento. Y no ha querido desaprovechar la oportunidad y ha celebrado su cumpleaños de la mejor manera posible, en un barco con una fiesta. Y la fiesta en cuestión no era una cualquiera, sino que tenía un tema bastante claro y los invitados estaban caracterizados como personajes de los años 80.

Charlize subía una foto a Instagram junto a sus amigos en la fiesta y escribía: "Bueno, nunca pude ir al baile de graduación, pero este año por mi cumpleaños mis amigos han decidido cambiar esto. Amo a estos humanos más de lo que puedo describir con palabras".

Termina diciendo: "Solo ellos pueden saber que un baile ambientado en los 80 con un misterioso asesinato en un barco es literalmente el cumpleaños de mis sueños. Qué familia, qué noche".

