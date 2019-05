Céline Dion recrea la escena de Jack y Rose en 'Titanic' cantando 'My Heart Will Go on'

EN EL PROGRAMA DE JAMES CORDEN

'Titanic' es una de las películas más importantes de finales de los años 90. La cinta obtuvo un enorme éxito que llega hasta nuestros días. Uno de los aspectos que más han calado en todo el mundo es la banda sonora del film con la canción 'My Heart Will Go on', tema interpretado por Céline Dion. Ahora la cantante ha vuelto a entonar este tema recreando el momento de Jack y Rose en la proa del transatlántico.