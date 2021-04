Carrie-Anne Moss, la actriz de 'Matrix', cuenta cómo le ofrecieron un papel de abuela nada más cumplir los 40

La estrella de 'Matrix' Carrie-Anne Moss ha analizado a sus 53 años lo que significa para una mujer envejecer en la industria del cine. "Escuchaba que a los 40 todo cambiaba, pero no creía en esas cosas". Si quieres ver su aspecto físico actual y algunas de las afirmaciones que ha hecho Moss, puedes hacerlo en el vídeo de arriba.

La actriz ha confesado en una charla con Justine Bateman, durante el evento 92nd Street, lo que supuso para ella cumplir 40 años dentro de la industria de Hollywood.

"Literalmente, el día después de cumplir los 40, estaba leyendo un guión que me había llegado y se lo comenté a mi representante. Me dijo: Oh, no, no, no, no es ese papel que estás leyendo, es la abuela", contaba la actriz con indignación.

"Puede que esté exagerando un poco, pero sucedió de la noche a la mañana", añadió. "Pasé de ser una niña a la madre y más allá de la madre". Además, la artista ha asegurado que no es fácil estar en este negocio, refiriéndose a las exigencias externas que sufren todas las mujeres que son actrices. "No es lo mismo ser una mujer en mi industria que un hombre".

La actriz explica que las mujeres reciben mucha presión por la industria para someterse a cirugías plásticas para parecer más jóvenes.

Moss se ha mojado en el asunto y ha dejado muy clara su opinión: "Me parece psicótico que tengamos que tener una conversación en una entrevista sobre si debemos cortarnos la cara", dijo al hablar de la cirugía plástica. "Se ha normalizado y no pienso ceder, voy a hacer lo contrario".

Podremos ver a la estrella de Matrix pronto cuando su nueva película, 'Matrix 4', llegue a los cines en diciembre.

