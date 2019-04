El destino de Capitán América en 'Vengadores: Endgame' implicaría un desagradable detalle

* ATENCIÓN: Esta noticia contiene spoilers sobre el final de 'Vengadores: Endgame'. No sigas leyendo si aún no has visto la película *

Los Vengadores originales se han despedido de una manera u otra del Universo Marvel con la emotiva 'Vengadores: Endgame'.

Uno de los destinos más emotivos ha sido el de Capitán América, que decidió quedarse en el pasado a vivir la vida que le habían arrebatado junto al amor de su vida, Peggy Carter.

Peggy Carter y Steve Rogers en 'Capitán América: El Primer Vengador' | Marvel

Sin embargo, los fans no paran de especular sobre las posibles consecuencias de su "alteración" del pasado que todos conocemos. Si Steve Rogers vivió en los 70 su vida junto a Peggy, esto significaría que la descendencia que conocemos de Peggy sería con el Capi, es decir, Sharon Carter. La Agente 13 apareció interpretada por Emily VanKamp en 'Capitán América: Civil War' y acaba teniendo un amago de relación con Steve, con quien se acaba besando.

Steve Rogers y Sharon Carter en 'Capitán América: Civil War' | Marvel

Pero debido a este nuevo descubrimiento sobre el pasado (¿futuro?) del superhéroe, se trataría realmente de su propia sobrina. Este detalle sería complicado de confirmar dadas las "normas especiales" que Endgame nos ha vendido sobre los viajes en el tiempo, pero desde luego da como para romperse la cabeza un rato.

