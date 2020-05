Chris Evans acaba de estrenar serie, 'Defending Jacob', y está inmerso en muchos proyectos venideros ahora que parece haberse desligado ¿para siempre? de Capitán América tras 'Vengadores: Endgame'.

Echando la vista atrás a su carrera, el actor estadounidense ha confesado en el podcast de The Hollywood Reporter, lo importante que fue trabajar para él en los orígenes de 'Los 4 fantásticos' como la Antorcha Humana, cuando la fascinación por el cine de superhéroes acababa de empezar.

"Intentas recordar momentos de tu vida cuando recibes esas llamadas de teléfono y estoy avergonzado de admitir que no puedo recordarlas todas, pero hay una que sí tengo en mi memoria. Había muchas otras cosas personales. Creo que me acababan de dejar. Necesitaba una victoria en mi vida. Recuerdo que recibí esa llamada telefónica y pensé '¡Dios, sí!'. Realmente fue un papel que disfruté, el mejor cheque que he recibido".

