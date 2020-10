Dijo que no a Capitán América: Chris Evans confiesa que Donald Trump rechazó hablar con él hasta en dos ocasiones

Chris Evans nunca ha ocultado su ideología política y su oposición al gobierno Republicano. Pero en esta nueva campaña presidencial, el Vengador ha decidido ayudar a la población de otra forma.

La estrella de Capitán América ha abierto su propia página web, 'A Starting Point', donde busca la imparcialidad y la oportunidad para que todos los políticos que quieran participar expongan sus perspectivas sobre los temas que más preocupan.

El actor suele compartir a menudo sus opiniones en Twitter, llegando a ser muy crítico con el actual presidente Trump. Y ahora ha revelado durante una aparición en 'Jimmy Kimmel Live!', que Donald Trump se negó a hablar dos veces con él.

Kimmel le preguntó a Evans si había hablado con el Presidente para su nuevo sitio web. Y el actor del MCU le dijo al presentador, "Tenías que preguntarlo, ¿verdad?", decía en broma. Sonrió y continuó: "No, le pregunté y dijo que no. Dijo que no en dos ocasiones, así que es como 'Bueno, yo ya hice mi parte'".

La estrella de Marvel también compartió con el público su estrategia para informar. "No es que me atraiga específicamente la política. Es sólo que cuando miras a tu alrededor, tratas de averiguar cómo puedes ayudar. Hay muchas cosas que puedes hacer como actor con tu nombre", dijo Evans.

'A Starting Point' se describe a sí misma como "un canal bipartidista de comunicación y conectividad entre los estadounidenses y sus funcionarios electos con el objetivo de crear un electorado más informado", creada por Chris Evans, Mark Kassen, y el empresario de tecnología Joe Kiani.

Seguro que te interesa:

La "sugerente" reacción de Lily James cuando le preguntan por su verano después de sus fotos con Chris Evans