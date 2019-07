Este jueves se ha dado a conocer algunas de las películas que competirán en la próxima edición del Festival de Venecia, que se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre. Entre ellas, y en la sección fuera de concurso, se encuentra 'The King', protagonizada por Timothée Chalamet y que cuenta también en su reparto con Robert Pattinson, Lily-Rose Depp y Joel Edgerton.

La película de Netflix está dirigida por David Michod y ya hemos podido ver una primera imagen oficial del proyecto. Destaca el cambio de look radical del joven actor para la cinta. El guión está escrito por el propio Michod junto a Joel Edgerton, y es una adaptación de 'Henry IV' y 'Henry V' de Williams Shakespeare.

Timothée Chalamet en 'The King' | Netflix

Tras el éxito de 'Call me by your name', Chalamet suena fuerte para la nueva temporada de premios con otros proyectos como 'Mujercitas', dirigida por Greta Gerwig, que incluso podría ser añadida a la competición en Venecia más adelante.

Robert Pattinson, otro de los grandes nombres del reparto, presentará en Venecia 'The King' y también 'Waiting for the barbarians', que sí competirá por el León de Oro.