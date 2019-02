El 'cabreo' de Blake Lively con Ryan Reynolds por descuidar a sus hijas por culpa de 'Detective Pikachu'

Este vídeo promocional de 'Detective Pikachu', que acaba de lanzar su nuevo tráiler, es todo lo que los fans de Ryan Reynolds podían soñar.

El actor ha hecho lo que mejor se le da, hacer despliegue de su humor negro con la mejor cómplice posible: Blake Lively.

El vídeo comienza con Reynolds muy serio hablando de su entrega con el personaje, "Lo viví, lo respiré, me convertí en el personaje", asegura el actor.

Pero lo mejor es cuando decide contar una "divertida anécdota".

"Estaba de camino a recoger a mis hijas del colegio cuando me dijeron que había conseguido el papel, y no me presenté en el colegio, porque Detective Pikachu no sabe quiénes son esas dos niñas pequeñas. ¿Quiénes son?".

Y entonces aparece en escena Blake Lively, muy enfadada, para responderle:

"Son nuestras hijas. Y simplemente las dejó ahí. (...) Es que ni siquiera ha cambiado su voz, [Pikachu] suena como él", añade criticando la cinta.

Y ahí no acaba la cosa, pues Reynolds continúa en sus trece: "La cosa es que puede que mis hijas nunca vuelvan a ver a su padre, pero podéis estar seguros de que estarán viendo la gran pantalla este verano y van a ver 'Detective Pikachu'", a lo que Lively responde con una risa irónica asegurando que no piensan verla.

La película se estrena el 17 de mayo.

