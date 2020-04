Olivia Munn se convirtió en superheroína en 'X-Men: Apocalipsis', pero su experiencia no fue todo lo que había soñado. La película no tuvo éxito entre los críticos ni en taquilla y al parecer el rodaje tampoco fue un camino de rosas.

La actriz se ha sincerado en Variety sobre cómo fue trabajar con el director Bryan Singer.

"Cuando rodamos X-Men, yo nunca había hecho una gran producción así. No sabía lo que era correcto y lo que no, pero sí sabía que parecía raro que Bryan Singer pudiera pirarse y decir que tenía 'problemas de tiroides'.

En lugar de ir a un médico en Montreal, que es una gran ciudad de alto nivel, dijo que tenía que ir a Los Angeles y estuvo desaparecido como 10 días según recuerdo. Y nos dijo "Continuad, seguid rodando". Estábamos en el set, y recuerdo que había una gran escena que había que grabar, y uno de sus ayudantes vino a enseñarnos un mensaje suyo en el teléfono.

'Hey chicos. Estoy ocupado ahora. Pero adelante id rodando sin mí'. Y nos quedamos como 'OK'. Y nunca pensé que esto era normal, pero no me di cuenta que para los demás tampoco era normal. Y gente de arriba, gente que toma decisiones sobre a qué personas contratar, tampoco lo veían normal.

Así que al parecer era muy raro y no estaba bien. Pero a esta persona le permiten seguir adelante. Fox aún le dio 'Bohemian Rhapsody', y todos sabemos cómo acabó eso", declara Munn.

Rami Malek también tuvo problemas con el cineasta en el biopic de Freddie Mercury, donde también se le acusó de desaparecer del set. Finalmente Singer fue despedido en mitad de la producción.

