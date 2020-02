El brutal zasca de J. K. Rowling a un periodista que aprovecha cualquier ocasión para criticarla

Ni siquiera en el día de San Valentín J.K. Rowling tiene descanso para dar leña a sus haters en Twitter. El último en salir escaldado ha sido Piers Morgan, reconocido periodista del Reino Unido cuyas rencillas con la escritora han sido habituales desde que esta empezó a posicionarse en contra del Brexit y del último presidente estadounidense, Donald Trump. Pero, ¿cómo comenzó esta última pelea virtual entre el periodista y la escritora? Resulta que el pasado 14 de febrero, Rowling twitteó un bonito texto en el que entre otros halagos, el autor destacaba el enorme éxito y ganancias que ha conseguido con los libros y las películas de 'Harry Potter', así como "el ánimo que da a los niños para que lean, sean creativos y se inspiren". "Ella ha conseguido un impacto mucho mayor que otras personas más poderosas y reconocidas", señalaba el autor del artículo cuyo nombre hasta el momento no se sabía, por lo que Rowling pidió a sus seguidores que le ayudasen a averiguar quién era el misterioso escritor.

Just been sent this! Could the writer let me know who he is? I'd love to thank him! #Valentines pic.twitter.com/OQtbxPD6AL — J.K. Rowling (@jk_rowling) 14 de febrero de 2017

Ante esta dosis de amor y felicidad por parte de J. K. Rowling el periodista Piers Morgan no podía quedarse callado, por lo que él también usó su cuenta de Twitter para dedicarle una de sus características lindezas. "No hay nadie que interprete mejor el papel de celebrity más abusivamente o más despiadadamente que tú, señorita milmillonaria privada", fue lo que le dijo Morgan a través de la red social. Enternecedor.

Priceless #humblebrag BS. Nobody plays the celebrity game more abusively or ruthlessly than you, Ms 'Intensely Private Billionaire'. https://t.co/5ysnfefa3d — Piers Morgan (@piersmorgan) 14 de febrero de 2017

Pero lo que no sabía Morgan es que el tiro le iba a salir por la culata. Tras investigar un poco, muchos fans de la escritora británica se dieron cuenta que el texto que twitteó y que le dedicaba esas bonitas palabras estaba firmado por el mismísismo Piers Morgan. Así es, la pieza pertenece a un artículo titulado "Las 100 celebridades britanicas que realmente importan" que Morgan escribió en el 2010 para el Daily Mail. ¿Quién iba a decir que uno de los haters de Rowling era un gran fan de la escritora hace tan solo siete años? ¿Y quién iba a decir que un periodista tan experimentado no reconciese sus propios artículos?

Relax, quarter-wit, I knew what it was. Just surprised I put her as high as 97th. https://t.co/HCzx4Ius4E — Piers Morgan (@piersmorgan) 14 de febrero de 2017

Piers Morgan intentó arreglar este brutal zasca comentando que sabía que la escritora estaba en la lista, pero que "se sorprendía que le hubiese puesto tan arriba en la clasificación, en el puesto 97". Y como no podía ser de otra forma, nadie le creyó. No hay que meterse tan a la ligera con Rowling. De hecho, no descartamos que todo este asunto haya sido planeado por la escritora para dejar en evidencia a uno de sus mayores haters...

