J.K. Rowling arremete contra los fans que están quemando sus libros y películas de 'Harry Potter'

Después de que la autora de 'Harry Potter', J.K. Rowling, publicará algunos tweets en contra de Donald Trump, muchos de sus seguidores, que no compartían las mismas ideas, empezarón a arremeter contra ella, llegando incluso a decir que estaban quemando sus libros y películas. Algo que J.K. Rowling no ha dudado en contestar a través de su cuenta personal de Twitter. Publicando las imágenes en las que enseñaba al resto de sus seguidores los comentarios ofensivos, la escritora les contestaba, siguiendo la misma línea despectiva. "Bueno, los humos de los DVDs pueden ser tóxicos y yo todavía tengo tu dinero, así que por todos los medios pídeme mi mechero", comenzaba Rowling en uno de sus tweets.

Well, the fumes from the DVDs might be toxic and I've still got your money, so by all means borrow my lighter. pic.twitter.com/kVoi8VGEoK — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31 de enero de 2017

"Supongo que es cierto lo que dicen: puedes presentarle a una chica libros sobre el ascenso y la caída de un autócrata, pero aun así no puedes enseñarle a pensar".

Guess it's true what they say: you can lead a girl to books about the rise and fall of an autocrat, but you still can't make her think. pic.twitter.com/oB7Aq6Xz8M — J.K. Rowling (@jk_rowling) 1 de febrero de 2017

También hacía uso del humor para responder alguna que otra crítica: "En realidad, estamos pensando en vender [los libros] en pares para un futuro; uno para leer y otro para quemar, un trato para los que les gusta la magia, pero no la moral".

Actually, we're thinking of selling them in pairs in future; a 'read one, burn one' deal for those who like the magic, but not the morals. https://t.co/EPsXoDodr7 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 1 de febrero de 2017

Así respondía J.K. Rowling a todos aquellos que la han críticado por compartir sus ideas en público. En uno de sus tweets, la escritora citaba a Winston Churchill y escribía: "¿Tienes enemigos? Muy bien. Eso significa que has luchado por una causa en algún momento de tu vida".

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." -- Winston Churchill — J.K. Rowling (@jk_rowling) 30 de enero de 2017