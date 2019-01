Brian May, guitarrista de 'Queen', pide perdón por lo que dijo de Bryan Singer, director de 'Bohemian Rhapsody'

El guitarrista de Queen, Brian May, respondió a una fan que le pedía que dejara de seguir en Instagram a Bryan Singer, director de 'Bohemian Rhapsody', de una forma que después ha pensado que era "rápida y desconsiderada". En las últimas horas Bryan Singer ha sido acusado de nuevo abusos sexuales a menores.

La usuaria sue.nl publicaba el siguiente mensaje: "Bri, tienes que dejar de seguir a Bryan Singer después de todo lo que ha hecho. Gracias", a lo que el famoso guitarrista respondía: "Métete en tus propios asuntos y deja de decirme qué tengo que hacer. Tienes que aprender respeto por el hecho de que una mujer o un hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario".

Hay quien ha visto en sus palabras una defensa a Bryan Singer, y horas después Brian May decidía explicarse: "Estoy triste al darme cuenta de lo que he hecho con mi rápida y desconsiderada respuesta a esta mujer ayer. Le he escrito una disculpa por mensaje privado pero parece haber desaparecido, así que lo repito aquí para que quede claro".

"Querida Sue, siento haberte contestado de forma tan desconsiderada. Te respondí así porque tuve la percepción de que alguien me estaba diciendo lo que tenía que hacer. Ahora me doy cuenta de que estaba completamente equivocado. En realidad, estabas intentando protegerme, por lo que te lo agradezco. No tenía ni idea de que decir a alguien que era inocente hasta probar lo contrario podría ser interpretado como si estuviese defendiendo a Bryan Singer. Esa no era mi intención", continúa explicando.

Finalmente Brian May ha insistido en el hecho de que siguió a Bryan Singer porque estaba trabajando con él un proyecto. "Aquella situación acabó cuando le echaron de la película, pero pensé que dejar de seguirle no era necesario".