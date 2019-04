Bradley Cooper quiere volver a reunirse con Lady Gaga y tiene una idea especial para hacerlo

Bradley Cooper tiene un plan para volver a repetir el éxito de 'Ha nacido una estrella' con Lady Gaga. La última vez que les vimos juntos fue en la ceremonia de los Oscar, en una ardiente actuación que dejó a todos sorprendidos. La química entre ellos fue tan grande que despertó todo tipo de rumores y, a sabiendas de ello, Cooper quiere volver a repetirlo.

El actor fue entrevistado en el show de Ellen DeGeneres y allí explicó sus planes para el esperado reencuentro. Su idea sería hacer una lectura del guión de 'Ha nacido una estrella' en directo, cantando con Gaga: "Pienso que sería una buena idea, tal vez en una noche, una lectura en directo del guión cantando todas las canciones mientras lo leemos", dijo Cooper. En la entrevista también descartó la idea de irse de gira con ella ya que reconoce que no es cantante y que su preparación para el film fue muy difícil: "En realidad no estaba nervioso, porque trabajé muy duro, y Lady Gaga me apoyó mucho. Pero fue aterrador porque no soy cantante y no canté antes de esta película, fue realmente una locura".

Si se produce el esperado reencuentro sería la tercera vez que ocurriría tras la película, después de haberlo hecho en la gira de Gaga a su paso por Las Vegas y en la pasada edición de los Oscar.

'Ha nacido una estrella' nos descubrió una pareja magnética a la que estamos deseando volver a ver juntos. ¿Qué opinará Irina Shayk?

