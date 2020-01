Brad Pitt ha retomado su carrera con fuerza por sus recientes papeles en 'Ad Astra' y 'Erase una vez en... Hollywood', pero antes de esto el actor pasó por una de sus peores rachas a nivel personal.

En una entrevista con 'The New York Times' el pasado mes de septiembre, Pitt reveló que después de que su ex, Angelina Jolie, solicitara el divorcio en 2016, entró en Alcohólicos Anónimos durante un año y medio.

"Había llevado las cosas demasiado lejos, así que me quité el privilegio de beber", dijo. "Tenía a todos estos hombres sentados y abriéndose conmigo de una manera que nunca había escuchado. Era este espacio seguro donde habían pocos prejuicios, y por lo tanto pocos prejuicios contigo mismo".

Hace unos años, Pitt también dijo a 'GQ Style' que no podía "recordar un día desde que salí de la universidad en el que no estuviera bebiendo. fumando marihuana o algo así".

"Estoy muy, muy feliz de haber terminado con todo eso. Quiero decir, dejé todo excepto el alcohol cuando construí mi familia", aclara el actor que tiene seis hijos con Jolie.

"Pero incluso este último año, ya sabes, resurgen cosas con las que no estaba lidiando", continuó, refiriéndose a su ruptura. "Estaba bebiendo demasiado. Se ha convertido en un problema. Y estoy muy feliz de que ya haya pasado medio año, lo cual es agridulce".

Sin duda, una etapa muy dura y un tanto oscura en la que ha estado encerrado el protagonista de 'Seven' pero que gracias a la ayuda de muchos seres cercanos ha podido salir de ella. Concretamente ha sido Bradley Cooper uno de los amigos más cercanos de Brad en estos momentos y que más le han ayudado.

Así, Pitt ha querido agradecer públicamente al actor de 'Ha nacido una estrella' su apoyo con unas emotivas palabras que puedes ver en el vídeo de arriba de la noticia.

