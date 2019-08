'Merrily We Roll Along', el musical que llevará rodar a Richard Linklater 20 años, estará protagonizado por Beanie Feldstein (la hermana de Jonah Hill y actriz de 'Súperempollonas'), Blake Jenner ('Glee') y Ben Platt.

Recordemos que Linklater ya ha hecho proyectos de este tipo, y la oscarizada 'Boyhood' tuvo un rodaje que se prolongó 12 años. El musical estará basado en la obra del mismo nombre de George S. Kaufman y Moss Hart de 1934.

La obra cuenta la historia de Franklin Shepard, un talentoso compositor de musicales de Broadway que abandona a sus amigos y su carrera para convertirse en productor de películas de Hollywood. La historia comienza en el apogeo de su fama de Hollywood y retrocede en el tiempo, mostrando momentos importantes en la vida de Frank.

Jenner interpretará a Shepard, mientras que Feldstein interpretará a la amiga de Shepard, la crítica teatral Mary Flynn. Según ha contado el propio Linklater en un comunicado, "Vi y me enamoré de Merrily por primera vez en los años 80, y no puedo pensar en un lugar mejor para pasar los próximos 20 años que en el mundo de un musical de Sondheim. No entro en esta experiencia de varios años a la ligera, pero parece la mejor, quizás la única forma, de hacer justicia a esta historia en la película".