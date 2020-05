No hay actor más querido en la industria que Chris Evans. Su papel de Capitán América lo catapultó a la fama y su encantadora personalidad le ha hecho ganarse el corazón de los fans.

Sin embargo, el actor pasó momentos muy complicados hace unos años, hasta el punto de casi abandonar su carrera. Así se ha sincerado en el podcast de THR.

"Hubo una época en la que empecé a pensar, 'Tío, no puedo hacer una buena película. No sé por qué es... me pregunto cuántas oportunidades me dan a dar en esto".

El actor ha participado en varias cintas independientes e incluso ha dirigido dos, pero confiesa bromeando que siente que "nadie ve mis películas buenas".

Fue en 2010 cuando sus problemas de ansiedad se acentuaron, lo que dificultó su trabajo.

"Empecé a tener mini ataques de pánico en el set. De verdad que empecé a pensar, 'No estoy seguro si actuar es lo adecuado para mí, no estoy seguro de estar tan sano como me debería sentir".

Afortunadamente, en 2011 consiguió el papel que cambiaría su vida con Marvel protagonizando 'Capitán América: El primer vengador', donde encontró su lugar. El resto, es historia.

Seguro que te interesa

¿Capitán América metiéndose en peleas? El inesperado pasatiempo de Chris Evans durante esta cuarentena