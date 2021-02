Ashley Judd, ingresada en una UCI en Sudáfrica tras una aterradora odisea en la selva: "Casi pierdo la pierna"

Ashley Judd se encuentra hospitalizada en la unidad UCI de un hospital de Sudáfrica después de sufrir un grave accidente en la selva del Congo, donde se encontraba realizando expediciones para investigar bonobos, los chimpancés pigmeos, una especie en peligro de extinción.

La propia actriz ha contado el aterrador suceso en una entrevista en directo con el periodista del New York Times Nicholas Kristof.

"Los accidentes ocurren, y había un árbol caído que no vi y me caí. Mientras se me rompía la pierna, noté cómo se estaba rompiendo". La actriz revela que "pasaron unas 55 horas desgarradoras" para poder sacarla de la jungla y llevarla a un quirófano.

"Estaba atrapada con la pierna deformada y mordiendo un palo por el terrible dolor. Aullaba como un animal salvaje", reconoce Ashley. Tuvo que ser transportada en hamaca y después motocicleta durante horas para acercarse a la civilización, mientras que "tenía que sujetar la parte superior de mi tibia rota. Estaba al límite de mi límite".

Después de una noche terrorífica en una cabaña Ashley pudo ser trasladada a la capital, pero ahí no acabó la pesadilla. No fue hasta 24 horas después que llegó por fin a un hospital en Sudáfrica, donde ya ha tenido varias cirugías para salvar su pierna. La odisea duró unas 55 horas y la actriz revela que casi pierde la pierna mientras cuenta su espeluznante relato desde la cama en la UCI.