Armie Hammer, fotografiado con una 'misteriosa rubia' en las Islas Caimán tras las acusaciones de abuso contra él

La controversia que rodea a Armie Hammer ha ido aumentando con el paso de las semanas al seguir saliendo a la luz nuevas acusaciones contra el actor.

Varias mujeres con las que había estado previamente han denunciado el control y el abuso físico y mental que vivieron por parte del actor, además de revelarse sus presuntas tendencias sexuales violentas y caníbales.

Hammer ha sido despedido por su agencia de representación y también se ha desligado de todos los proyectos que tenía cerrados para el futuro próximo, mientras que su exmujer y madre de sus hijos, Elizabeth Chambers, ha confesado que había mucho que no sabía y que apoya a todas las víctimas de abuso. Además recientemente Chambers reveló que había encontrado pruebas de que Armie le había sido infiel con una co-star en los últimos años, puedes ver todos los detalles en el vídeo de arriba.

El actor ha estado intentando alejarse del ojo mediático y recientemente se reportó que había vaciado sus cosas de su casa en Los Angeles en mitad de la noche, y actualmente reside en las Islas Caimán, al igual que sus hijos con su madre.

Ahora Armie ha sido fotografiado con una "misteriosa rubia", cuyas fotos cómplices puedes ver en Page Six, y una fuente ha asegurado al medio que Hammer es muy "codependiente", por lo que "no es una sorpresa" que haya encontrado a alguien más.

La mujer, que no ha sido identificada, cenó de forma relajada con el actor en el muelle y se desconoce la naturaleza de su relación. Aunque fuentes cercanas a Hammer aseguran que "está actuando como si no tuviera preocupaciones" y que "no sabe estar solo".

