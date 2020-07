Manejar las alas de 'Falcon' no puede ser tarea fácil, pero Anthony Mackie hace que lo parezca. Es por eso que se nos hace raro pensar que el actor que da vida a este personaje del Universo Marvel pudiese tener los problemas que cuenta que tuvo durante el rodaje de algunas escenas de 'Capitán América: Civil War' que requerían de cierta habilidad.

El problema lo encontró en los momentos de aterrizaje que, según cuenta, se volvieron una constante "comedia de errores": "Se supone que tengo que aterrizar, así que me levantan 9 metros del suelo y estoy en un péndulo, se supone que tengo que tirar de mis piernas debajo mío y aterrizar en una parada. No sabía cuánto pesaba mi parte inferior del cuerpo, así que tiro de las cuerdas para intentarlo y llevar mis piernas abajo pero no puedo manejar mi core, y literalmente aterrizo de primeras sobre mi cara en el suelo sucio y reboto unos 3 metros. Tengo césped y barro por toda mi cara. El equipo simplemente se muere de risa. Todo el mundo se muere de risa".

Es difícil imaginarse a Anthony Mackie protagonizando una escena tan cómica, pero como dice al Entertainment Weekly, el rol de Sam Wilson es el primero que le requiere hacer secuencias de acción y es normal que esto pueda llevar a esta clase de errores.

Sin embargo, ahora que Falcon ha recogido el testigo del Capitán América y va a coprotagonizar la nueva serie para [[LINK:EXTERNO|||https://www.antena3.com/objetivotv/temas/disney_plus-1|||Disney+]], 'Falcon y el Soldado de Invierno', esperamos ver muchas más de estas escenas de acción, que con la experiencia se habrán vuelto algo completamente superado para él.

