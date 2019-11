Seis años han pasado desde que Elsa enamorara al mundo con su 'Let it go', y la secuela de 'Frozen' ha estado a la altura de las expectativas.

La película de animación sigue arrasando en taquilla y los fans más rápidos ya están pidiendo más. Pero, ¿nos hemos despedido para siempre de Arendelle y sus habitantes?

Al parecer, de momento no hay muchas esperanzas. El propio Josh Gad, uno de los protagonistas de la cinta poniendo voz a Olaf, ha confesado que puede ser la última vez que interpreta al personaje, por lo que no hay noticias de una continuación, y ha decidido dedicarle una emotiva despedida por si acaso.

"Me he despertado esta mañana y he tenido una revelación: Puede que haya dado vida a Olaf por última vez. Quién sabe lo que deparará el futuro, pero por si fuera el caso, gracias a todos por aceptar este pequeño montón de optimismo, inocencia y ahora existencialismo. Espero que os haya traído tanta alegría como a mí".

