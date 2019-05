Will Smith revela la forma en la que rinde homenaje a Robin Williams en 'Aladdin'

El remake de 'Aladdin' ya se ha estrenado arrasando en todo el mundo y si hay algo en lo que han coincidido los fans es en la correcta interpretación de Will Smith como Genio, algo que había preocupado mucho con los primeros vistazos a la cinta.

Tras la trágica muerte de Robin Williams, la preocupación de Smith era poder dar vida al Genio de una manera que fuera suya y a la vez respetara la memoria del mítico actor. Ahora que la película ya está en cines, esto es lo que ha compartido con Variety.

"La música fue la forma en la que encontré mi manera de interpretar al Genio. El primer día que estuve haciendo el tonto con 'No hay un genio tan genial', me di cuenta de que estaba en el rango de tempo del hip-hop de la vieja escuela. Así que cuando empecé a probar, estaba en plan, 'oh tío, esto se presta a un tempo y un sabor que sí que comprendo'. Y eso me enseñó la forma de rendir homenaje a Robin sin cambiar mucho las canciones, para que la gente tuviera ese valor nostálgico, pero también poder tener mi propio gusto".

