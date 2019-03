'El renacido' de Iñárritu arrasa en los Premios Bafta

La película 'El renacido' de Alejandro González iñárritu ha sido la gran triunfadora en la noche de los Bafta ingleses. La película se impuso a "Carol", de Todd Haynes; "El puente de los espías", de Steven Spielberg; "La gran apuesta", de Adam McKay; y a "Spotlight", de Tom McCarthy.

Además, Leonardo DiCaprio se confirmó como el favorito para los Oscar tras llevarse este premio frente a Bryan Cranston, Matt Damon, Michael Fassbender y Eddie Redmayne.

El director de la cinta, Alejandro González Iñárritu, también vio reconocido en su trabajo después de que el año pasado se lo llevara Linklater. González Iñárritu, de 52 años, se impuso al británico Ridley Scott ("Marte") y a los estadounidenses Steven Spielberg ("El puente de los espías"), Adam McKay ("La gran apuesta") y Todd Haynes ("Carol").

"Gracias a la Academia Británica por este premio. Es un verdadero honor.Este premio viene con puntualidad británica, ya que mañana celebramos mi mujer, María Eladia y yo, nuestro vigésimo cuarto aniversario. Eso es lo que llamo heroísmo, dureza y supervivencia", dijo el mexicano al recibir el galardón. "Leo (DiCaprio), tu trabajo y compromiso cada día mantuvo esta película respirando cada día. Sin ti esto no hubiera sido posible", añadió el director. El mexicano ha conseguido así su segundo premio de la Academia Británica, tras el logrado en 2001 por el filme "Amores Perros" en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

La cinta 'Spotlight' logró el Bafta a mejor guión original, a la vez que la película 'La gran apuesta' ganó el de mejor guión adaptado. El guionista de "Spotlight", Tom McCarthy, remarcó con una sonrisa al recibir el galardón que la cinta "es buena gracias a todos los colaboradores". "Se lo dedico a los héroes reales de la película, los periodistas que descubrieron esta historia. Sois una inspiración", señaló.

Además, la coproducción hispano argentina "Relatos salvajes", del director argentino Damián Szifron, se llevó el Bafta a la mejor película de habla no inglesa. Se impuso a la franco-mauritana "Timbuktu", a la jordana "Theeb", a la sueca "Force Majeure" y a la superproducción "The Assasin", del taiwanés Hou Hsiao-Hsien. "Dedico este premio a mis hijas porque no se creían que fuera a recibirlo. También a Pedro Almodóvar y a su productora, 'El Deseo'", aseguró un emocionado Szifron tras recoger el galardón.

El estadounidense Sidney Poitier recogió el Bafta honorífico por su contribución a la industria cinematográfica. La Royal Opera House de Londres ovacionó al ganador del conocido como "Bafta Fellowship", que recibió el premio de manos de su hija y el actor Jamie Foxx, según se pudo ver en un vídeo pregrabado. "Siento no poder estar en Londres para celebrar esta magnifica ocasión", señaló el actor, de 88 años, que agradeció a la Academia británica este premio.