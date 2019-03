Jared Leto ya tiene lista la voz del Joker

Para ver 'Escuadrón Suicida', la película de David Ayer que reunirá a varios villanos para colaborar con el Gobierno de Estados Unidos en misiones secretas aún queda bastante, pues hasta el verano de 2016 no llegará a los cines. Pero tenemos pequeños adelantos, como los que nos ofrece Jared Leto de forma espontánea en un concierto de '30 seconds to Mars'.

Entre canción y canción, el actor y cantante manda callar a un fan con la voz del que parece ser el mísmisimo Joker. Leto se acerca al público en el borde del escenario y dice: "Cállate de una vez antes de que te mate".

Durante las últimas semanas le hemos visto muy repeinado, con el pelo muy corto y rubio y con las cejas casi depiladas. Ahora parece que la transformación va más allá de lo físico.

Hace unos días él mismo publicaba un video en Facebook con la canción 'See You In Hell' de 'The Dark Knight Returns'. La película basada en el grupo de villanos de DC Comics se estrena el 5 de agosto de 2016 después de 'Batman v Superman: Dawn of Justice'.

Escuadrón Suicida comenzará a rodarse en Toronto en los próximos meses bajo las órdenes de David Ayer. Jared Leto aparecerá junto a Will Smith, Margot Robbie, Jai Courtney, Cara Delevingne y Joel Kinnaman, que completan el rodaje.