'Dheepan', de Jacques Audiard, gana la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2015

El jurado presidido por los hermanos Coen ha desvelado un palmarés que incluía casi todos los filmes mejor recibidos este año en el Festival de Cannes, pero no en las categorías que se esperaban. 'Saul fia' ('Hijo de Saul') ha conseguido el Gran Premio del Jurado; 'The Assassin', del taiwanés Hou Hsiao-Hsien, el de mejor director; 'The Lobster', del griego Yorgos Lanthimos, el Premio del Jurado; el mexicano Michel Franco el de guion por 'Chronic' y los de interpretación femenina para Rooney Mara ('Carol') y Emmanuelle Bercot ('Mon roi').

Los hermanos Coen han asegurado que todos los miembros del jurado, que incluían al director mexicano Guillermo del Toro y la actriz española Rossy de Palma, se quedaron "entusiasmados" por 'Dheepan', que consideraron una "una película magnífica".

"Es un poco artificial creer que nuestras elecciones se basan en la nacionalidad de las películas. Algunos de los premios son directores nuevos y otros veteranos con largas carreras. La competición es algo imperfecto, pero representa lo que hemos creído mejor", ha explicado Del Toro, ante las preguntas por la gran presencia de filmes franceses en los premios y la ausencia de los italianos.

Junto a la Palma de Oro para la película de Audiard, bastante contestada en la sala de prensa, sobre dos inmigrantes ceilandeses, la gran ganadora de la noche ha sido 'Saul fia', una valiente y espectacular ópera prima del húngaro László Nemes. Una historia sobrecogedora sobre los judíos del campo de concentración de Auschwitz que ayudaban a los nazis a limpiar las cámaras de gas. "En este filme queríamos hablar a nuestra nueva generación de la aniquilación de los judíos de Europa", ha afirmado un emocionado Nemes, que ha destacado las dificultades a las que tuvo que hacer frente para poder hacer este filme. "Es la magia del cine".

Si Nemes estaba emocionado, el francés Vincent Lindon fue sin duda uno de los protagonistas de la noche al asegurar con lágrimas en los ojos: "Es la primera vez que me dan un premio en mi vida", lo que le ha hecho recibir la mayor ovación de la ceremonia, pese a que el favorito indiscutible para el galardón era Michael Caine. Su papel de un hombre que pierde su puesto de trabajo y se tiene que enfrentar a la dureza del actual mercado laboral en 'La loi du marché', de Stephane Brizé, le ha dado un premio que ha dedicado a "todas las personas que no han sido consideradas a la altura de lo que merecen".

El premio a Mejor Actriz, repartido

El de mejor actriz ha sido 'ex aequo' para la estadounidense Rooney Mara por su maravillosa interpretación en 'Carol', que protagoniza junto a la igualmente impecable Cate Blanchett, y para la francesa Emmanuelle Bercot por 'Mon roi', uno de los filmes más flojos de la competición. Mara no estaba en la ceremonia y fue el director de la película, Todd Haynes, el que recogió el premio, mientras que Bercot podía apenas controlar sus nervios y agradeció recibir un galardón compartido porque si no sería "algo demasiado grande" para ella. Otro de los filmes que más había gustado en Cannes, la compleja 'The Lobster', del griego Yorgos Lanthimos, ha ganado el Premio del Jurado por una historia desoladora sobre la falta de amor, un texto "muy difícil de entender", como reconoció el director al recibir el galardón.

Y el mexicano Michel Franco ha conseguido el premio al mejor guion por 'Chronic'. "Lo que era maravilloso de este guion era que abre una multitud de posibilidades para un personaje que está vacío, un personaje que ha tenido numerosas pérdidas en su vida", ha afirmado Guillermo del Toro en la rueda de prensa. Un gran material "para un actor y una forma maravillosa de hablar de la muerte o de la ausencia de vida, con nobleza y mucho control, hay muchas cosas que admirar en este filme", ha agregado.

Un palmarés que, por desgracia, como ha resaltado Rossy de Palma -vestida con un vestido muy español, estilo mantón-, no incluye premios a las interpretaciones secundarias, que ella hubiera dado a la veterana actriz italiana Giulia Lazzarini por 'Mia madre' de Nanni Moretti, por la "enorme ternura" con la que interpreta a un mujer en sus últimos días.

El jurado ha reconocido además al colombiano César Augusto Acevedo por 'La tierra y la sombra' que ha recibido la Cámara de Oro como mejor ópera prima y que el director ha dedicado a "todos los campesinos" de su país. Unos premios que se entregaron en una ceremonia en la que también se homenajeó a la veterana directora francesa Agnès Varda, una de las principales impulsoras y única mujer de la "Nouvelle Vague".