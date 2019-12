Cuando se confirmó el impresionante cast de 'Knight of Cups', todos los actores tenían algo en común: estaban muy emocionados de poder trabajar con el gran Terrence Malick.

Christian Bale, protagonista de la película, cuenta a Variety que se ha encontrado muy a gusto durante el rodaje y con el trabajo del director.

"Terry es una compañía maravillosa. Es muy creativo pero hay una atmósfera muy relajada. La gente al principio llegaba un poco nerviosa sobre su manera de trabajar, pero yo les decía: 'No os preocupéis'. Y cuando decían que no se sabían todos sus diálogos, yo aseguraba que no era un problema, que a él no le importaba".

Este curioso ambiente de trabajo es muy diferente al de otros directores y a la dinámica de Hollywood en general, por lo que sin duda debe de requerir de adaptación para los actores.

Wes Bentley, que interpreta al hermano de Bale en la película, también ha tenido una experiencia fantástica con Malick.

"Trabajar con Terry ha sido un sueño. No sólo por la experiencia artística, que ya de por sí fue increíble, sino también porque es una de las personas más amables que he conocido. Es un ser humano impresionante".

Este enfoque poco convencional del director ha tenido, en este caso, un impacto positivo en el reparto, que se han sentido capaces de "sentir más".

'Knight of Cups' se estrena el 4 de marzo y su reparto lo completan Natalie Portman, Teresa Palmer, Cate Blanchett e Isabel Lucas, entre otros.